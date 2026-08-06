Москва6 авг Вести.Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" стал эффективным инструментом вовлечения граждан в благоустройство страны, который благодаря высокой общественной поддержке и продлению до 2030 года обязывает власть реализовывать запросы жителей на создание качественных общественных пространств. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Проект "Формирование комфортной городской среды" существенно изменил отношение россиян к благоустройству. О нем знает почти каждый россиянин и большая часть из них принимают активное участие в голосовании за ту или иную площадку.

Проект "Формирование комфортной городской среды" дал очень серьезный результат в стране, он поменял отношение людей к этому процессу. Почти 90% населения знают об этом проекте и 84 млн человек за эти годы проголосовало за ту или иную площадку. И эти площадки сегодня реализовываются как в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда", так и в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов малых исторических городов и поселений рассказал Файзуллин

Он напомнил, что история проекта "Формирование комфортной городской среды" началась в 2017 году с инициативы партии "Единая Россия". С тех пор проект значительно вырос: сегодня это полноценная федеральная программа, включающая престижный конкурс для малых и исторических городов. Важно, что работа в этом направлении не остановится: президент Владимир Путин принял решение продлить действие проекта до 2030 года.

Только в этом году 15,9 млн человек проголосовали за ту или иную площадку. Почти 119 000 новых объектов появилось в стране за эти годы. И, конечно, люди сегодня знают и хотят, чтобы у них было не хуже, чем на другой территории. И это уже обязывает и муниципальные, и региональные, и федеральные власти принимать эти решения, именно финансировать те объекты, которые людям нравятся рассказал министр

Ранее он рассказал об исполнении всех пунктов национального проекта "Инфраструктура для жизни". Министр напомнил, что сформирован перечень из 2160 опорных населенных пунктов и разработано 202 мастер-плана.