Мутко: турпоток из Арзамаса в Дивеево должен достигнуть 1,8 млн к 2030 году

Мутко заявил, что турпоток из Арзамаса в Дивеево должен достигнуть 1,8 млн Мутко: турпоток из Арзамаса в Дивеево должен достигнуть 1,8 млн к 2030 году

Москва10 авг Вести.Туристический поток из Арзамаса в Дивеево благодаря мастер-плану должен достигнуть 1,8 млн к 2030 году. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Арзамас – Дивеево, если там эта агломерация по плану будет развиваться, к 2030 году турпоток должен достигнуть 1 800 000 туристов. А это значит – малый бизнес, отели … Или возьмите объекты культурного наследия, которые встраиваются в жизнь региона. Вот мы должны до 2030-го тысячу объектов вовлечь в оборот, найти инвесторов сказал он

Ранее Мутко заявил, что мастер-план – это комплексный документ территориального развития муниципалитета, который объединяет в себя градостроительную политику и определяет приоритеты экономического развития.