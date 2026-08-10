Москва10 авг Вести.В Улан-Удэ за последние годы произошли кардинальные изменения качества жизни благодаря мастер-плану развития города. Об этом ИС "Вести" заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

У нас кардинальные системные сдвиги пошли… У нас вообще мастер-план до 2030 года, на сегодня на 40% уже финансирование обеспечено… Уже терминал аэропорта построили, ввели в эксплуатацию, поликлинику новую построили, ввели в эксплуатацию, стадионы построили, школа у нас построена. В этом году еще одна школа сдается. У нас построены объекты здравоохранения. Мы в этом году центр протезирования строим. У нас реализуется программа "Чистый воздух". Мы переводим на электроотопление дома, чтобы у нас воздух в городе был чище, закупаем общественный транспорт, ремонтируем