Файзуллин назвал вложения в инфраструктуру приоритетом в развитии ДФО Файзуллин: в программе развития ДВ деньги идут прежде всего на инфраструктуру

Москва10 авг Вести.Приоритетом при инвестициях в города Дальнего Востока являются вложения в инфраструктуру. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Он особо отметил развитие города Улан-Удэ.

Вложение средств – это в первую очередь вложение, конечно, в инфраструктуру. И за этим подтягивается жилье... Сегодня я проехал по объектам комплексного развития территории Улан-Удэ. Реализуются проекты очистных [сооружений], прекрасная школа завершается по строительству. И, конечно, мы посмотрели площадки и парки, которые появляются в городе. И это действительно радует население. Объект не завершен, а люди уже есть на той части, которая уже готова к вводу в эксплуатацию. Поэтому будем работать, продолжать подчеркнул Файзуллин

Он заявил, что внимание в развитии городов региона будет уделяться не только инфраструктуре, но и промышленности.

Конечно, без промышленности площадок для формирования рабочих мест это невозможно, поэтому все должно быть комплексно. И сегодня как раз мы говорим о том, что программа формирования комфортной городской среды уже в рамках комплексного развития территории совершенно меняет облики наших населенных пунктов рассказал Файзуллин

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков отметил основные приоритеты в модернизации региона. По его мнению, это повышение комфортабельности городов, а также увеличение эффективности труда.