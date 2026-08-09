Глава Минстроя Файзуллин рассказал о самом узнаваемом федеральном проекте

Глава Минстроя назвал самый узнаваемый федеральный проект Глава Минстроя Файзуллин рассказал о самом узнаваемом федеральном проекте

Москва9 авг Вести.Формирование комфортной городской среды – самый узнаваемый федеральный проект. Об этом ИС "Вести" рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Он добавил, что этот проект является очень востребованным со стороны жителей РФ.

Самый узнаваемый проект сегодня из всех федеральных проектов - это формирование комфортной городской среды. Очень востребован жителями нашей страны. Здесь и дворовые пространства, и общественные рассказал Файзуллин

Ранее Файзуллин поделился информацией об объемах возведения жилья в РФ. По его словам, сейчас в процессе строительства находится 2,4 млн квартир.