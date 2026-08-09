Файзуллин: в процессе строительства в РФ находится более 2,4 млн квартир

Файзуллин заявил, что в России на сегодня строятся более 2,4 млн квартир Файзуллин: в процессе строительства в РФ находится более 2,4 млн квартир

Москва9 авг Вести.В процессе строительства в России находится 201 млн квадратных метров жилых и нежилых помещений, среди которых почти 2,5 млн квартир. Об этом ИС "Вести" рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Сегодня надо отметить, что в стройке находится 201 млн квадратных метров жилых и нежилых помещений в стране. Это 2 444 000 квартир", - заявил Файзуллин.

Ранее Файзуллин отметил, что жилищная отрасль в РФ показывает положительную динамику развития. По его словам, это обеспечивается комплексным подходом к созданию необходимой инфраструктуры.