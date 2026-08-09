Путин поздравил строителей и ветеранов стройкомплекса с праздником

Путин отметил рекордные темпы жилищного строительства в России Путин поздравил строителей и ветеранов стройкомплекса с праздником

Москва9 авг Вести.Строительная отрасль является основой для движения страны вперед, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя ее работников и ветеранов с профессиональным праздником. Он отметил, что за последнее десятилетие в стране был введен в эксплуатацию почти 1 миллиард квадратных метров жилья.

Видеообращение по случаю Дня строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа, размещено на сайте главы государства.

Труд, опыт, мастерство и ответственность строителей имеют огромное значение для развития государства, раскрытия его экономического и промышленного потенциала заявил российский лидер

Путин подчеркнул, что россияне гордятся наследием, оставленным предыдущими поколениями, – уникальным обликом городов, сложными инженерными и конструкторскими решениями, в особенности в советский период.

Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций, а строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных, надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед сказал президент

Он также отметил масштабные проекты, реализуемых в России: строительство заводов, мостов, дорог, высокотехнологичных производственных и логистических комплексов, медицинских центров и университетских кампусов мирового уровня.

Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах заявил президент

Отдельно он поблагодарил специалистов, работающих на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от террористических атак.

Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания заключил Путин

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин до этого сравнил качество жилья в РФ и США.