Даст прикурить любой стране: замглавы Минстроя сравнил качество жилья в США и РФ Замглавы Минстроя Стасишин сравнил качество жилья в Нью-Йорке и России

Москва7 авг Вести.Многоквартирные дома, которые построены в России, по многим показателям лучше жилья бизнес-класса в Нью-Йорке. Такое сравнение привел замглавы Минстроя Никита Стасишин в подкасте сервиса Сбербанка "Домклик" "Под одной крышей".

Он поделился, что полторы недели назад побывал в Нью-Йорке, где выступал на Генассамблее ООН по устойчивому развитию городов.

Пока ехал по Нью-Йорку, мне показывали так называемое социальное жилье. У них жилье бизнес-класса хуже, чем у нас строится по отдельным программам. Тот уровень и то качество жилья, которое сегодня строится в России по всем видам, на мой взгляд, может дать "прикурить" любой другой стране с точки зрения технологий считает Стасишин

Замминистра отметил, что доступность жилья в России может быть обеспечена за счет появления достаточного объема предложения в разных классах, начиная со стандартного.

У нас больше нет эконом-класса. Стандартное жилье сейчас строится по лучшим мировым практикам подчеркнул он

Стасишин при этом назвал передовым опыт азиатских стран в области строительных технологий и добавил, что РФ тоже идет по пути цифровизации отрасли.

Ранее в интервью журналисту ИС "Вести" министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин сообщил, что жилищная отрасль в стране в целом демонстрирует положительную динамику и стабильно развивается благодаря росту многоквартирного строительства.