Москва6 авг Вести.За десятилетия развития строительная отрасль нашей страны прошла путь от массового типового жилья до высокотехнологичного строительства, комплексного развития территорий и повышения качества при сокращении сроков. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой осветил ключевые этапы трансформации строительного сектора — от наследия СССР до актуальных задач новой эры в России.

Глава ведомства акцентировал внимание на предстоящем юбилее: 9 августа, в день профессионального праздника российское строительное сообщество отметит 70-летие. День строителя в СССР был официально учрежден 12 августа 1956 года и с тех пор стал отмечаться ежегодно во второе воскресение августа.

Отрасль за эти годы стала более технологичной. В 1956 году, когда было принято решение организовать профессиональный праздник для строителей, это было начало вообще индустриального строительства в Советском Союзе. Как раз так называемые "хрущевки" начали появляться. Это полное изменение вообще в огромной стране всего процесса стройки. То есть надо было людей из бараков, землянок вытащить в благоустроенное жилье, и этот процесс пошел… И начало — это домостроительные комбинаты, которые возникали практически в каждом крупном населенном пункте рассказал Файзуллин

Он отметил, что строительная отрасль за последние десятилетия претерпела качественные изменения, перейдя к монолитному возведению зданий. Современные объекты — это сложные инженерные комплексы, оснащенные десятками слаботочных систем, датчиками пожарной безопасности и технологиями "умного дома". Автоматизация управления климатом и температурным режимом требует от строителей жилья и социальных объектов постоянного повышения квалификации и освоения принципиально новых профессиональных компетенций.

Во-первых, этому всему надо было научиться. И, конечно, огромные изменения [произошли] в сроках строительства. Сегодня практически за год регионы строят школу на полторы тысячи метров. За каких-то два-три года сегодня строятся объекты жилья, причем очень крупные. Совершенно изменилось качество среды. В крупных городах уже завершилась точечная застройка, когда на территории появляется жилой дом. В основу легла комплексность развития территории. И эта программа реализуется уже с 2020 года в стране. Практически все регионы вошли в эту программу, уже есть результаты - более 5 млн кв. м введено по этой программе. И мы дальше рассчитываем на то, что это все позволит модернизировать и старые города, принять новые решения. Поэтому надо сказать, что изменений много, мы постоянно находимся на пике их реализации. Новые идеи, новые проекты, модульные объекты появились, которые позволят быстрее приходить к конкретному результату по тому или иному объекту рассказал министр

Ранее сообщалось, что идея учредить День строителя возникла у советского лидера Никиты Хрущева во время посещения Жигулевской ГЭС. Масштабы стройки произвели на него такое сильное впечатление, что он решил официально отметить заслуги людей, возводящих подобные объекты. Решение было принято на фоне грандиозного строительного бума: в стране активно запускались промышленные предприятия, осваивалась целина и велись работы на БАМе. Кроме того, государство взяло курс на решение жилищного вопроса. Знаменитый лозунг о предоставлении каждой семье отдельной квартиры к 1980 году ознаменовал начало массового возведения "хрущевок", ставших визитной карточкой той эпохи.