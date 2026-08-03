Кто возводит модные жилые комплексы, сооружает торговые центры и стадионы, возводит храмы и ремонтирует дороги? Строители! И у них, разумеется, есть профессиональный праздник — о котором мы и расскажем в этом тексте.
Когда отмечают День строителя в 2026 году
Хотя дата систематически смещается, фиксированное время празднования у Дня строителя все же есть — второе воскресенье августа — в 2026 году это 9 августа. Именно в этот день в России и некоторых других государствах, ранее входивших в состав СССР, пройдут торжественные мероприятия.
История Дня строителя в России
Официально праздник появился в СССР в середине прошлого века. Тогда, в 1955 году, Никита Хрущев посетил стройку Жигулевской гидроэлектростанции, был впечатлен масштабами работ и трудолюбием строителей, после чего предложил учредить специальный день для чествования тех, кто возводит заводы, жилые дома, мосты и другие объекты. В сентябре в том же году Президиум Верховного Совета СССР подписал соответствующий указ.
В 2026 году профессиональный праздник отмечает 70-летие. Первый День строителя в СССР прошел 12 августа 1956 года после подписания Указа Президиума Верховного Совета СССР об учреждении праздника.
Поначалу праздник носил официальный характер: на предприятиях проводились торжественные собрания, награждались лучшие строители и других специалистов отрасли, вручались грамоты и медали. А со временем в этот день начали проводить концерты и народные гуляния.
Традиции и обычаи празднования
В этот день организовываются профессиональные форумы, семейные мероприятия, городские фестивали, ярмарки, мастер-классы и выставки достижений строительной отрасли. В некоторых городах даже устраиваются символическое "посвящение в строители" для молодых специалистов.
Главная традиция праздника — чествование лучших строителей. В этот день проходят награждения почетными грамотами, благодарственными письмами и ведомственными медалями. Многие компании подводят итоги своей работы за год, объявляют о новых проектах и достижениях.
По традиции, в ряде городов именно ко Дню строителя приурочивается открытие новых жилых зданий, социальных объектов или крупных инфраструктурных сооружений. Это символизирует постоянное движение вперед и развитие отрасли.
Приметы и суеверия строителей
- Не свистеть на стройке. Считается, что так можно "сдуть" удачу и привести к финансовым потерям или другим несчастьям.
- Не передавать инструменты из рук в руки через порог — есть поверье, что это может спровоцировать ссоры в бригаде.
- Первый кирпич или первый камень должен заложить самый опытный или уважаемый строитель, чтобы обеспечить долгую и безопасную эксплуатацию здания.
- Не начинать новый проект в понедельник, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Кого поздравляют с днем строителя
Это праздник всех специалистов, чей труд связан с возведением зданий, сооружений и других объектов инфраструктуры. А это не только рабочие, которые кладут кирпичи или заливают бетон, но и:
- прорабы, инженеры и архитекторы;
- проектировщики и сметчики;
- крановщики, машинисты и операторы тяжелой техники;
- работники заводов стройматериалов и монтажных бригад;
- специалисты по отделочным работам, электрики, сантехники и многие другие.
Также поздравления принимают преподаватели строительных колледжей и вузов и студенты, которые только готовятся войти в профессию.
Как отмечают в организациях
В День строителя принято выражать благодарность и уважение к труду каждого работника отрасли. Руководство компаний часто устраивает праздничные собрания, во время которых вручаются грамоты, благодарности и памятные подарки. Лучшие сотрудники нередко получают премии за вклад в развитие отрасли.
Коллеги обычно поздравляют друг друга теплыми словами, шутками, организуют чаепития или вечеринки с конкурсами, викторинами или спортивными состязаниями. Нередко делают шуточные плакаты, совместные фотоальбомы, видеопоздравления или тематические подарки, например, "парадные" каски, миниатюрные модели строительных кранов или бетоносмесителей.
Поздравления на День строителя
Поздравления в День строителя могут быть как лаконичными, так и более душевными. Перечислим ниже несколько идей:
- Официально: "Поздравляем с Днем строителя! Желаем новых масштабных проектов, профессиональных побед и уверенности в каждом кирпиче. Пусть здоровье будет крепким, как бетон, а вдохновение — безграничным!".
- По-дружески, неформально, с юмором: "С Днем строителя! Пусть стены будут ровными, а крыша никогда не "съезжает"! Побольше классных объектов и благодарных заказчиков!".
- Лаконичное, для открытки или сообщения: "С праздником! Пусть проекты всегда будут надежными, а жизнь — уютной и светлой, как новый дом".
Можно также добавить личные пожелания здоровья, семейного тепла, уверенности в завтрашнем дне и так далее.
Идеи открыток и подарков в 2026 году
Подарок не обязательно должен быть большим и дорогим — главное, чтобы он был символичным и сделан от души. Вот несколько вариантов:
- Открытки. Можно выбрать классические бумажные с изображением кранов, зданий, касок и других атрибутов строительства или заказать индивидуальные с фотографией коллектива. Многие компании делают корпоративные дизайнерские открытки с профессиональными шутками.
- Именные сувениры. Например, миниатюрные модели строительной техники, гравированные рулетки, каски с надписями, кружки или футболки с тематическими принтами.
- Практичные подарки. Это могут быть термосы, мультитулы, наборы инструментов, стильные органайзеры для документов.
- Впечатления. Подарки не обязательно должны быть материальными, многих порадуют билеты на концерт, сертификаты на мастер-класс, совместные корпоративные выезды или экскурсии.
Если поздравления предназначаются близкому человеку, можно выбрать более личный вариант, например, уютный плед, книгу по архитектуре, подарочный набор для хобби или оригинальный торт в форме какого-то инструмента.
Интересные факты о профессии и празднике
- в некоторых крупных компаниях существует ритуал вручения золотой или позолоченной каски самым опытным и заслуженным работникам — как знак признания профессионализма и преданности делу;
- многие строители действительно верят в запреты на свист на стройке, передачу инструментов через порог и избегание работ в понедельник.
В России профессия строителя всегда была символом прогресса и модернизации.
День строителя в других странах
Как мы писали выше, праздник отмечается не только в России. Например, в Беларуси, Казахстане, Армении и ряде других стран СНГ День строителя также отмечается во второе воскресенье августа и связан с аналогичными традициями.
В Азербайджане День строителя ежегодно отмечают 10 апреля. Профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2009 года и впервые отмечался в 2010 году. Праздник носит официальный характер и сопровождается награждениями, профессиональными мероприятиями и государственными поздравлениями.
В Кыргызстане действует собственная дата праздника — первое воскресенье августа. Ранее он также отмечался во второе воскресенье августа по советской традиции.
В Туркменистане также есть фиксированная дата — строители отмечают профессиональный праздник 6 августа. Праздник был учрежден указом президента и совпадает с активным развитием масштабных проектов в стране.
А в таких странах, как США и Канада, нет отдельного Дня строителя, но в первый понедельник сентября отмечается День труда — Labor Day. В этот день чествуют всех рабочих и специалистов, включая строителей. Этот праздник сопровождается массовыми парадами и семейными мероприятиями.