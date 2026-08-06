Москва6 авг Вести.Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой поздравил сотрудников строительной отрасли - рабочих, инженеров, проектировщиков и IT-специалистов - с приближающимся Днем строителя.

В первую очередь хочу пожелать хорошего настроения, стабильности, мира, профессионального роста, потому что никогда невозможно правильно оценить будущее, если ты постоянно не развиваешься сказал Файзулин

9 августа российское строительное сообщество отметит 70-летие профессионального праздника.

День строителя был официально учрежден 12 августа 1956 года и с тех пор стал отмечаться ежегодно во второе воскресение августа. Идея создания праздника возникла у Никиты Хрущева (советский государственный и партийный деятель, руководивший СССР в период с 1953—1964 гг.) во время посещения Жигулевской ГЭС. Масштабы стройки произвели на него такое сильное впечатление, что он решил официально отметить заслуги людей, возводящих подобные объекты. Решение было принято на фоне грандиозного строительного бума: в стране активно запускались промышленные предприятия, осваивалась целина - непаханая земля, а государство взяло курс на решение жилищного вопроса. Знаменитый лозунг о предоставлении каждой семье отдельной квартиры к 1980 году ознаменовал начало массового возведения "хрущевок", ставших визитной карточкой той эпохи.