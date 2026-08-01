Белоусов поздравил работников материально-технических служб армии и флота Белоусов отметил вклад тыловых служб в укрепление оборонного потенциала РФ

Москва1 авг Вести.Министр обороны Андрей Белоусов в День тыла Вооруженных сил, который отмечается 1 августа, поздравил специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота.

Он особо отметил их роль в укреплении оборонного потенциала страны.

На протяжении многих лет тыловые службы обеспечивают войска всем необходимым для успешного ведения боевых действий, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны сказано в приказе министра обороны

Белоусов напомнил о героических подвигах тыловиков в годы Великой Отечественной войны, когда они обеспечивали армию и флот боеприпасами, топливом, продовольствием и вещевым имуществом.

Кроме того, они восстанавливали автомобильные и железнодорожные пути, что было критически важно для Победы, говорится в приказе министра.

Благодаря высокому профессионализму и ответственности они эффективно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы материальных средств, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов к линии боевого соприкосновения подчеркнул Белоусов

Он выразил уверенность, что личный состав продолжит следовать традициям предшественников, совершенствовать свои навыки и защищать национальные интересы страны.

Белоусов пожелал всем сотрудникам тыла крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.

27 июля президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Военно-морского флота с Днем ВМФ.