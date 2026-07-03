Москва3 июл Вести.Наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушного нападения противника – одна из приоритетных задач Черноморского флота (ЧФ). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время рабочего совещания на командном пункте ЧФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач сообщили в Минобороны

Министр обороны вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, государственные награды, в том числе медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших".

Ранее Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием противовоздушной обороны как в регионах России, так и в зоне СВО, включая работу мобильных огневых групп.