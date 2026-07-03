Белоусов проинспектировал войска и силы Черноморского флота МО: Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота

Москва3 июл Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота. Сообщение об этом опубликовало Минобороны России.

Белоусов в рамках инспекции войск и сил Черноморского флота заслушал доклады командования о текущей обстановке. Командующий ЧФ адмирал Сергей Пинчук рассказал министру о ходе выполнения задач, поставленных перед объединением.. Также его доклад содержал сведения о проводимых мероприятиях по поддержанию боевой готовности флота.

После оперативного совещания министр обороны вручил военнослужащим ЧФ государственные награды, в том числе медали "За Отвагу", "За Храбрость" и "За спасение погибавших".