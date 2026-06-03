Белоусов сообщил о подписании документов, направленных на укрепление сил ОДКБ

Белоусов подвел итоги заседания совета министров обороны стран ОДКБ Белоусов сообщил о подписании документов, направленных на укрепление сил ОДКБ

Москва3 июн Вести.Документы о совершенствовании компонентов Коллективных сил подписаны по итогам заседания совета министров обороны стран ОДКБ, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств сказал Белоусов, подводя итоги заседания, которое прошло в подмосковном парке "Патриот"

Кроме того, в ходе заседания состоялся обмен мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности, определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала ОДКБ и поддержанию региональной стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность согласованности действий и тесной координации в решении стратегических задач, стоящих перед Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).