Страны – участницы ОДКБ заинтересованы в опыте России, полученном в ходе СВО Масадыков: опыт спецоперации очень полезен для стран ОДКБ

Москва3 июн Вести.Страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности заинтересованы в использовании российского опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Особенно интересуются методами борьбы с беспилотниками, а также наработками в сфере кибербезопасности, отметил он.

Опыт Российской Федерации, полученный в специальной военной операции, естественно, очень важен для всех национальных вооруженных сил стран – членов ОДКБ: … это система радиоэлектронной борьбы, система разведок, кибербезопасность, биологическая безопасность. Это очень активные и очень важные вопросы сообщил Масадыков

Также, по его словам, было предложено рассмотреть возможность проведения учений по кибербезопасности и создать подразделения кибервойск для Организации Договора о коллективной безопасности.

3 июня в подмосковном парке "Патриот" прошло заседание совета министров обороны стран ОДКБ. Как сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, по итогам встречи были подписаны документы о совершенствовании компонентов Коллективных сил, а также состоялся обмен мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности, определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала ОДКБ и поддержанию региональной стабильности.