Москва3 июн Вести.Документ о создании коллективных авиационных сил и организации мобильных подразделений ПВО подготовлен на заседании совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, в скором времени документ будет подписан и представлен Совету коллективной безопасности.

Мы также подготовили документ, который будет подписан сегодня и будет представлен на Совет коллективной безопасности. Это организация коллективных авиационных сил и организация мобильных подразделений ПВО сообщил Масадыков

3 июня в подмосковном парке "Патриот" прошло заседание совета министров обороны стран ОДКБ. Как сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, по итогам встречи были подписаны документы о совершенствовании компонентов Коллективных сил.