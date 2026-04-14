Москва14 апрВести.Страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки заинтересованы в покупке российских технологий кибербезопасности. Об этом рассказал технический директор Positive Technologies по развитию государственного сектора Алексей Батюк в интервью ИС "Вести".
Вопросы кибербезопасности информационных ресурсов России стали темой обсуждения на форуме в Москве. Речь шла также и об экспорте российских технологий.
Мы сейчас ориентируемся в основном на дружественные страны Ближнего Востока, африканский континент, Юго-Восточную Азию. И там наши партнеры заинтересованы в импорте именно наших продуктов, в закупкерассказал Батюк
Ранее генеральный директор компании "Перспективный мониторинг" Роман Кобцев рассказал, что компания наладила активное сотрудничество с университетами для подготовки IT-специалистов, как и другие предприятия в сфере кибербезопасности.