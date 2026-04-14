Юго-Восточная Азия и Ближний Восток перенимают технологии кибербезопасности у РФ Россия экспортирует технологии кибербезопасности в страны Юго-Восточной Азии

Москва14 апр Вести.Страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки заинтересованы в покупке российских технологий кибербезопасности. Об этом рассказал технический директор Positive Technologies по развитию государственного сектора Алексей Батюк в интервью ИС "Вести".

Вопросы кибербезопасности информационных ресурсов России стали темой обсуждения на форуме в Москве. Речь шла также и об экспорте российских технологий.

Мы сейчас ориентируемся в основном на дружественные страны Ближнего Востока, африканский континент, Юго-Восточную Азию. И там наши партнеры заинтересованы в импорте именно наших продуктов, в закупке рассказал Батюк

Ранее генеральный директор компании "Перспективный мониторинг" Роман Кобцев рассказал, что компания наладила активное сотрудничество с университетами для подготовки IT-специалистов, как и другие предприятия в сфере кибербезопасности.