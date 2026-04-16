РФ присоединится к Конвенции ООН по борьбе с преступностью в киберсфере

Россия намерена ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности к 2027 г. РФ присоединится к Конвенции ООН по борьбе с преступностью в киберсфере

Москва16 апр Вести.Россия в 2027 году планирует ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва на регулярной основе делится с развивающимися странами законодательными подходами в сфере информационных технологий и собственным опытом.

Нам поставлена задача правительством Российской Федерации выйти на ратификацию в 2027 году. Для вступления договора в силу требуются сорок ратификаций [государствами мира] цитирует Люкманова агентство

По его словам, усилия России также нацелены на преодоление цифрового неравенства и на укрепление цифровых границ страны.

Между тем технический директор Positive Technologies по развитию государственного сектора Алексей Батюк сообщил, что государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки проявляют интерес к покупке российских технологий кибербезопасности.