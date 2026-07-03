Белоусов обсудил обстановку в Крыму с Аксеновым и Развожаевым

Белоусов в ходе инспекции ЧФ встретился с Аксеновым и Развожаевым Белоусов обсудил обстановку в Крыму с Аксеновым и Развожаевым

Москва3 июл Вести.Во время инспекции войск Черноморского флота министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Уточняется, что встреча прошла в командном пункте Черноморского флота.

Министр обороны РФ обсудил текущую обстановку на полуострове говорится в сообщении

Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшую неделю силами Черноморского флота было уничтожено 10 безэкипажных катеров ВСУ.