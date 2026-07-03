Москва3 июл Вести.Черноморский флот России уничтожил за неделю 10 катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в сводке Минобороны РФ.

Уточняется, что катера были безэкипажными.

Силами Черноморского флота уничтожены десять безэкипажных катеров ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, в заявлении оборонного ведомства указывается, что ВС РФ за неделю освободили 11 населенных пунктов, нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным целям, а также ликвидировали около четырех тысяч беспилотников ВСУ.

Последней российская армия освободила Александрову в Днепропетровской области. Благодаря работе группировки войск "Восток" военнослужащие укрепили положение на правом берегу Волчьей и создали условия для продвижения к Покровскому.