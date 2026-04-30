Москва30 апр Вести.На территории Северо‑Кавказского федерального округа (СКФО) повысилась финансовая дисциплина. Такую тенденцию отметил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

В этом округе уже действует пятилетняя программа, ключевые направления которой включают устранение барьеров, препятствующих развитию энергетики и теплоснабжения, а также реализацию потенциала в сфере энерго‑ и теплоснабжения, перечислил министр.

Тот потенциал, который мы обеспечиваем совместно с регионами, требует особых подходов к теплоснабжению, энергоснабжению и [устранению] дефицита. И, конечно, это [ведет к]увеличению платежей граждан и предприятий за потребленные ресурсы. И здесь тоже финансовая дисциплина повысилась. Это было отмечено на правительственной комиссии, даны соответствующие поручения всем федеральным органам исполнительной власти и нам в том числе заключил Файзуллин

Он добавил, что в рамках дальнейшей реализации программы планируется тесное взаимодействие с регионами для решения поставленных задач.