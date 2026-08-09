Москва9 авгВести.С 2016 года по 2026 год в России ввели в строй 955 млн кв. метров жилья, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня строителя.
За последние десять лет в стране введено более 955 млн кв. м жильяотметил глава государства в видеообращении, которое размещено на сайте Кремля
Благодаря программам расселения аварийного жилья новые квартиры получили 1,3 млн граждан, уточнил президент.
Одновременно с жилищным строительством по всей стране развивается и необходимая для удобной жизни инфраструктура. Самобытные общественные пространства появляются как в малых городах, так и в исторических поселениях и опорных населенных пунктах, подчеркнул президент.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в 2026 году в России намерены расселить 35 тыс. человек, которые проживают на 500 тыс. кв. м аварийного жилья.
Плановые показатели переселения россиян из аварийного жилья на 2025 год выполнены полностью, подчеркнул министр.