Мишустин: с 2020 года в России построено более 1,7 тысячи новых школ

В правительстве рассказали о темпах строительства новых школ в России Мишустин: с 2020 года в России построено более 1,7 тысячи новых школ

Москва1 авг Вести.С 2020 года в РФ построено 1,7 тысячи новых школ. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Кроме того, более 6,5 тысячи старых школьных учреждений провели капитальный ремонт.

Не может не радовать, что ребята в результате популяризации программ, связанных с техническими специальностями, математикой, физикой, химией, биологией, стали чаще выбирать профильные сложные предметы приводит слова премьера пресс-служба кабмина

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что количество заданий на дом для учеников 2-4-х и 10-11-х классов следует сократить таким образом, чтобы на их выполнение у школьника уходило не более 1-2,5 часа.