Путин высоко оценил мужество работающих в Донбассе и Новороссии строителей

Путин поблагодарил строителей, работающих в пострадавших от атак ВСУ регионах Путин высоко оценил мужество работающих в Донбассе и Новороссии строителей

Москва9 авг Вести.Президент России Владимир Путин выразил благодарность строителям, которые трудятся в Донбассе, Новороссии и в регионах, пострадавших при террористических атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Видеообращение по случаю Дня строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа, размещено на сайте главы государства.

Путин отметил героизм строителей, а также их преданность своему делу.

Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляете мужество и самоотверженность сказал российский лидер

Глава государства подчеркнул, что труд всех работников строительной сферы заслуживает глубокого уважения.

Он пожелал отечественным строителям новых профессиональных достижений и успехов.

Путин отметил, что строительная отрасль является основой для движения России вперед​​​.