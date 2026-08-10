Москва10 авг Вести.В развитии Дальнего Востока есть две главные задачи: увеличить комфортабельность городов для привлечения туда людей, а также повысить эффективность труда. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков.

Он добавил, что в мастер-планы развития Дальнего Востока заложены решения по созданию новых предприятий, общественных пространств, а также расширение таких секторов экономики, как туризм, сфера услуг и высокотехнологичные производства.

Две цели. Первая цель - это, конечно, чтобы города стали комфортнее, чтобы на Дальний Восток люди хотели приезжать, а не уезжать оттуда. И вторая цель - чтобы экономика стала более эффективной, научно выражаясь, это рост производительности труда. По-человечески, это значит работа с более высокой зарплатой, и более интересная. Поэтому в мастер-планы заложены решения по созданию новых предприятий, новых общественных пространств, в целом, расширение новых секторов экономики - туризм, креативная отрасль, сфера услуг, высокотехнологичные производства заявил Чекунков

Он назвал два быстро развивающихся города региона - Благовещенск и Магадан.

Я бы выделил два города: это Благовещенск и Магадан. В Благовещенске завершена набережная Золотая Миля, которая является нашим фасадом для Китая. Он [фасад] находится в восьмистах метрах от города Хэйхэ. И если исторически, ну, некоторые сетовали на то, что, дескать, в Хэйхэ, там, в Китае яркие огни и так далее, то сейчас невооруженным глазом видно, что у нас лучше. А в Магадане создано на месте бывших гаражей отличное общественное пространство, парк "Маяк", где сейчас весь город находится. И бухта Нагаева заиграла по-новому рассказал Чекунков

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что территория опережающего развития на Дальнем Востоке (ТОР) позволила производствам региона поставить более 600 тысяч изделий в зону СВО. Он также рассказал, что 3600 работников Министерства по развитию Дальнего Востока участвовали в боевых действиях.