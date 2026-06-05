На Дальнем Востоке в три раза увеличилось число абитуриентов из других регионов Чекунков заявил об увеличении числа абитуриентов в вузах Дальнего Востока

Москва5 июн Вести.Число абитуриентов из других регионов России, поступающих в дальневосточные вузы, увеличилось в три раза. Об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ).

По его словам, это напрямую связано с мерами поддержки правительства университетов Дальнего Востока.

Если раньше у нас образовательная миграция со знаком минус давала до половины общего оттока населения с Дальнего Востока, то сейчас люди поехали учиться на Дальний Восток в вузы. У нас в три раза увеличилось год от года количество абитуриентов из других регионов России. Это прямое следствие сфокусированных усилий правительства по поддержке университетов Дальнего Востока. Пока только 10% – это студенты из других регионов, но их было 3%. Наша цель – довести эту долю до 30% к 2030 году сообщил Чекунков

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил об изменениях приемной кампании в вузы в 2026 году.