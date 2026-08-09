Москва9 авг Вести.Благоустройство территорий создает новые точки притяжения внутри города. Таким мнением с ИС "Вести" поделился губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Без этого [благоустройства], наверное, жить можно. И нельзя одновременно. Почему? Потому что территории, которые приводятся в порядок, вокруг них, конечно, начинает формироваться точка притяжения