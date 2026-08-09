Москва9 авгВести.Благоустройство территорий создает новые точки притяжения внутри города. Таким мнением с ИС "Вести" поделился губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Без этого [благоустройства], наверное, жить можно. И нельзя одновременно. Почему? Потому что территории, которые приводятся в порядок, вокруг них, конечно, начинает формироваться точка притяжениязаявил Паслер
Ранее о процессе благоустройства городов рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он назвал федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" инструментом вовлечения граждан в благоустройство страны.