Москва10 авг Вести.Восстановление и благоустройство приграничных территорий остается приоритетом, и каждый вопрос в этой сфере, даже самый мелкий, требует полного рассмотрения. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью информационной службе "Вести".

Пасечник подчеркнул, что развитие городской среды необходимо для комфортной жизни и психологической разгрузки жителей.

Благоустройство всегда должно развиваться, потому что людям надо куда-то выходить, гулять с детьми, сбрасывать с себя напряжение, которое было на работе или от обстрелов. Поэтому мы постоянно это развиваем. Нельзя на месте останавливаться. Война когда-то закончится, а у нас уже все есть. У меня все вопросы, я не могу по мелочам говорить, каждая мелочь для меня – это надо рассмотреть в полном объеме и все решать сказал глава ЛНР

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что, несмотря на трудность проведения восстановительных работ в прифронтовых регионах, эту работу необходимо выполнять, чтобы жители чувствовали себя комфортно, а бойцы понимали, за что они воюют.