Москва10 авг Вести.Благоустройство приграничных территорий является не только драйвером развития, но и важным символом мирной жизни и стабильности. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По его словам, такие проекты также демонстрируют, что государство не бросает регионы и поддерживает их.

Благоустройство является драйвером, с одной стороны, развития территорий, повышения привлекательности, а с другой стороны, это символ мирной жизни, порядка, ну какой-то такой стабильности. И я считаю, что оно решает очень важную психологическую задачу: что рано или поздно наступит мир, победа будет за нами, а мы уже готовы. У нас уже готовы проекты по благоустройству, люди ими пользуются. Очень важно показывать, что мы не бросаем территорию. Мы продолжаем и будем продолжать ей заниматься, причем даже в таких, казалось бы, непервостепенных вопросах, как благоустройство… Но на самом деле оно очень придает стабильности, какой-то надежды на лучшее. И так или иначе, оно все равно основную функцию свою выполняет. Это эстетически важно, это место, где можно провести время, и которое демонстрирует то, что государство, Российская Федерация, федеральный центр верят в свои регионы, поддерживают их и будут продолжать поддерживать заявил Ковальчук

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил важность проведения работ по восстановлению и благоустройству прифронтовых регионов.