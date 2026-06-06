Ковальчук рассказал о работе бизнеса в прифронтовых регионах Ковальчук: бизнес старается отдалить свои предприятия от линии фронта

Москва6 июн Вести.Предприниматели стараются перестроить свой бизнес, чтобы отдалить его от линии фронта. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Врио губернатора отметил, что близость Брянской области к зоне проведения специальной военной операции оказывает влияние на бизнес, поэтому властям региона необходимо внимательно подойти к потребностям предпринимателей.

Бизнес также несколько смещает акценты в своем развитии, прежде всего территориально. Конечно, понятно, что прифронтовые территории, прифронтовые муниципалитеты – там сейчас гораздо осторожнее все, там сейчас в принципе по-другому перестраивается работа бизнеса. В связи с этим акценты на удаленные от линии фронта территории переходят, и с этим какое-то время в ближайшее время придется жить и эти факторы придется учитывать. Безусловно, остаются основными драйверами промышленность и сельское хозяйство рассказал Ковальчук

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня, субботу, в небе над Брянской областью сбили 133 украинских беспилотника.