Ковальчук: в Брянской области сбили 31 украинский БПЛА самолетного типа Над Брянской областью сбили 31 украинский беспилотник

Москва16 мая Вести.Над территорией Брянской области сбили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил в мессенджере MAX врио губернатора Егор Ковальчук.

В перехвате целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС – Брянск" и сотрудники спецподразделения регионального управления Росгвардии.

Пострадавших и разрушений нет говорится в заявлении

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.