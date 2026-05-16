Москва16 маяВести.Над территорией Брянской области сбили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил в мессенджере MAX врио губернатора Егор Ковальчук.
В перехвате целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС – Брянск" и сотрудники спецподразделения регионального управления Росгвардии.
Пострадавших и разрушений нетговорится в заявлении
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.