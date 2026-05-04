Еще 30 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью

Еще 30 вражеских БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью Еще 30 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью

Москва4 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", спецподразделения Росгвардии сбили еще 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Уничтожены еще 30 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет написал он в своем канале в мессенджере MAX

На местах падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в этот день в Брянской области уже были уничтожены более 30 украинских беспилотников.