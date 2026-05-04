Москва4 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", спецподразделения Росгвардии сбили еще 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Уничтожены еще 30 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нетнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
На местах падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в этот день в Брянской области уже были уничтожены более 30 украинских беспилотников.