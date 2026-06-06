"Стану региону своим": Ковальчук о том, с чего начнет работу в Брянской области

Ковальчук объяснил, с чего начнет работу в Брянской области "Стану региону своим": Ковальчук о том, с чего начнет работу в Брянской области

Москва6 июн Вести.Первая задача – знакомство с муниципалитетом, с командой, нужно стать для региона своим. Такими планами с ИС "Вести" поделился ВРИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он объяснил, что принимать какие-то решения, пока не произошло знакомство с регионом, – не самый разумный поступок.

Говорить о том, что сразу принимать решение, не познакомившись с регионом, это, наверное, не самый разумный поступок. Безусловно, первое время идет на знакомство. На знакомство с территорией, знакомство с муниципалитетами, с командой, с институтами поддержки, с людьми в рамках избирательной кампании, которая до сентября будет активно идти и в ближайшее время стартует. Но это задача стать для региона как минимум своим. Не просто варягом приезжим, а именно человеком, которому регион не безразличен. И опираться на людей рассказал Ковальчук

Ранее Ковальчук заявил, что одной из приоритетных задач для Брянской области является углубление кооперации с регионами. Он подчеркнул, что речь идет про все субъекты РФ.