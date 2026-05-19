Москва19 мая Вести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил на встрече с журналистами, что привез с собой мало личных вещей, в том числе оказался в регионе с одним костюмом. Теперь ему необходимо съездить в Луганск за вещами, а также попрощаться с коллегами. Об этом сообщает РИА Новости.

Брифинг для журналистов прошел 19 мая.

В ближайшее время я туда поеду… Честно скажу, мне надо вещи собрать в Луганске, в том числе, а то у меня один костюм… Мне надо попрощаться с коллективом, остались самые лучшие, самые положительные впечатления от работы с коллегами рассказал Ковальчук

Также врио губернатора планирует осмотреть ход работ в подшефном Брянской области городе Брянке.

13 мая президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области. Ковальчук родился в Челябинске 28 марта 1973 года. Был вице-губернатором Челябинской области, руководил одним из крупнейших муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. С 2024 года Ковальчук занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики. Выпускник шестого потока "школы губернаторов".