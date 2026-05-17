Правительство Брянской области отправлено в отставку

Врио губернатора Брянской области отправил региональное правительство в отставку

Москва17 мая Вести.В отставку отправлено правительство Брянской области, об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает ТАСС.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подписал соответствующий указ, где объявляется об отставке областного правительства.

Правительству Брянской области продолжить осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области приводит агентство текст документа

Президент России Владимир Путин назначил в минувшую среду, 13 мая, Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. На этом посту Ковальчук сменил Александра Богомаза.