Москва17 маяВести.В отставку отправлено правительство Брянской области, об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает ТАСС.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подписал соответствующий указ, где объявляется об отставке областного правительства.
Правительству Брянской области продолжить осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской областиприводит агентство текст документа
Президент России Владимир Путин назначил в минувшую среду, 13 мая, Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. На этом посту Ковальчук сменил Александра Богомаза.