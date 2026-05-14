Москва14 мая Вести.Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз поделился в своих социальных сетях первой публикацией в мессенджере MAX врио губернатора региона Егора Ковальчука.

В своей публикации Егор Ковальчук поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное высокое доверие и заявил, что работать в Брянской области – большая честь и огромная ответственность.

Это легендарный исторический регион с богатейшей историей и традициями, высочайшим человеческим потенциалом, известный во всей нашей большой стране написал врио губернатора

Егор Ковальчук подчеркнул, что осознает сложность и масштаб задачи, а также стоящие перед регионом вызовы, в том числе – в текущей политической и военной обстановке.

По словам врио губернатора Брянской области, основными приоритетами в работе для него является обеспечение безопасности населения и условий для стабильного развития.