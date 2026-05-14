Врио губернатора Брянской области рассказал об основных приоритетах в работе Врио губернатора Ковальчук: вызовы перед регионом стоят серьезные

Москва14 мая Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил в комментарии ИС "Вести", что перед регионом стоят серьезные вызовы и он сделает все, чтобы жители чувствовали себя в безопасности.

В правительстве Брянской области состоялась церемония представления Егора Ковальчука в качестве врио губернатора региона. 14 мая заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин официально представил Егора Ковальчука в качестве врио губернатора Брянской области.

Егор Ковальчук заявил, что работа в Брянской области - большая честь, а также призвал управленческую команду региона работать честно и открыто.

Вызовы действительно стоят перед регионом серьезнейшие, особенно в текущей политической обстановке, военной обстановке. Со своей стороны, заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов. Основные приоритеты — это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, для того чтобы люди чувствовали себя в безопасности, сытыми и готовыми жить, оставаться в Брянской области сказал он

Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Он получил три высших образования. Является выпускником шестого потока "школы губернаторов".

13 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука.