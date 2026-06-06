Москва6 июн Вести.В Брянской области долгов на региональном уровне нет. Такой информацией с ИС "Вести" поделился врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он добавил, что в ситуации с более "спокойной" кредитной ставкой взятие коммерческих кредитов под какие-либо масштабные проекты могло бы качественно изменить жизнь в регионе.

В этом смысле [на региональном уровне] долгов в Брянской области нет. Если мы говорим про закредитованность коммерческими кредитами, то она такая, как вопрос, пока в Брянской области не существует. Но не всегда это плохо. То есть в нынешней, конкретно в данной сегодняшней ситуации, перебор кредитных долгов, особенно та нагрузка процентная, которая ложится на бюджет, это, конечно, негативный фактор. Но в ситуациях с более спокойной ключевой ставкой, например, та картина, которая была еще буквально несколько лет назад, взятие коммерческих кредитов под какие-то мегапроекты, прорывные проекты, которые действительно кардинально качественно меняют жизнь на территории, наверное, было обоснованным заявил Ковальчук

Ранее Ковальчук рассказал, с чего планирует начать свою работу в Брянской области. По его словам, это будет знакомство с командой и выстраивание доверия.