Ковальчук рассказал о первых задачах после вступления в должность Ковальчук: Брянская область нацелена на углубление кооперации с регионами

Москва6 июн Вести.Ближайшие задачи Брянской области заключаются в кооперации с регионами. Об этом ИС "Вести" рассказал ВРИО губернатора региона Егор Ковальчук.

Он добавил, что особо важно развивать сотрудничество с регионами, недавно присоединившимися к РФ. Чиновник также подчеркнул важность развития сельского хозяйства отрасли.

Если говорить о ближайших задачах, то, разумеется, это углубление кооперации с соседними регионами Брянской области и, в принципе, со всей Российской Федерацией. Безусловно, вот вновь воссоединенные территории находятся территориально достаточно близко. И с ними устраивать кооперацию не то, что можно, а даже нужно, потому что там, опять же, по предыдущему опыту работы есть очень много компетенций невостребованных. Ну и, разумеется, второй драйвер – это сельское хозяйство. Акцент я бы хотел сделать на глубокой переработке, на высокомаржинальной переработке, на высокопередельной переработке продуктов питания рассказал Ковальчук

Ранее Ковальчук рассказал, как область помогает пострадавшим от атак со стороны ВСУ. По его словам, жители региона получают пособия и выплаты в рамках "одного окна".