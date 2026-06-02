Пострадавшие от атак ВСУ жители Брянщины получат помощь в режиме "одного окна"

Москва2 июн Вести.Жители Брянской области, пострадавшие при атаках со стороны Украины, будут получать выплаты и пособия в режиме "одного окна". Об этом заявил врио губернатора Егор Ковальчук.

Знаю, что поступают жалобы на длительный срок получения выплат. Должен быть реализован принцип "одного окна", чтобы этим занимались не разные отделы и департаменты, а одно конкретное подразделение. Дал поручение организовать эту работу в максимально короткие сроки написал Ковальчук в мессенджере MAX

Он отметил, что среди мер поддержки – единовременная матпомощь в размере 15 тысяч рублей, выплата при утрате транспортных средств (до 156 тысяч), а также пособия раненым и семьям погибших.