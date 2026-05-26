Глава Бурятии рассказал, как в Улан-Удэ меняется качество жизни Глава Бурятия Цыденов рассказал о новых перспективах развития Улан-Удэ

Москва26 мая Вести.Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал ИС "Вести" о комплексе работ, раскрывающих новые перспективы в Улан-Удэ.

Сегодня в городе строится новое жилье более чем на тысячу квартир, возводятся два детских сада. К центральному отоплению подключили несколько поселков и две городские больницы.

Это изменение облика города. Это развитие инфраструктуры, развитие общественного транспорта, создание новых социальных объектов, развитие городской экономики. Это целый комплекс работ, который кардинально меняет город, меняет качество жизни, дает новую энергию и новые перспективы развития сообщил он

Кроме того, в Бурятии перевели на электроотопление первые сотни домов в частном секторе. Это поспособствует улучшению качества воздуха в населенных пунктах и их преображению, отметил глава республики.