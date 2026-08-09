Глава стройдепартамента Москвы рассказал о приоритетах в строительстве Овчинский: приоритеты градостроительной политики Москвы - жилье и соцобъекты

Москва9 авг Вести.Приоритеты градостроительной политики Москвы остаются неизменными на протяжении не одного десятка лет. Они заключаются в возведении комфортного жилья и социальных объектов. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он назвал Москву лучшим городом на Земле и добавил, что столичные власти продолжат создавать комфортные условия для москвичей.

Приоритеты градостроительной политики на протяжении десятилетий не меняются. Мы как создавали, так и создаем лучший город на Земле. Это означает, что мы должны системно, комплексно и, что, наверное, наиболее важно ритмично создавать новые объекты. Приоритетами градостроительной политики остаются создание социальных объектов, комфортного жилья для горожан пояснил Овчинский

Ранее сообщалось, что Москва стала рекордсменом по строительству недвижимости. На сегодняшний день наблюдается стабилизация спроса на жилье.

День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа. Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил работников отрасли с профессиональным праздником. Он назвал отрасль основой для движения страны вперед.