Москва9 авг Вести.Строительный комплекс России является движущей силой экономического роста и улучшает качество жизни россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем строителя.

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Строительный комплекс России - движущая сила экономического роста, действенный инструмент улучшения качества жизни сказано в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина

Мишустин подчеркнул, что отрасль строительства достигла заметных результатов: растет энергоэффективность и экологичность благодаря внедрению инновационных технологий и оптимизации процессов, наращивается выпуск и использование отечественных материалов, применяются собственные инженерные и программные решения. Премьер отметил важность продолжать укрепление технологического суверенитета, повышение производительности, сохранение и развитие кадрового потенциала.

Особую признательность хочу выразить специалистам, которые обеспечивают восстановление инфраструктуры в новых регионах. И ветеранам - за многолетний самоотверженный труд добавил глава кабмина

По словам премьер-министра, именно преемственность традиций и готовность адаптироваться к вызовам современности делают строительную отрасль по‑настоящему сильной и устойчивой.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил рекордные темпы жилищного строительства в России.