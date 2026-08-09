Заммэра Ефимов: Москва уже сейчас получает свой "осязаемый образ" Заммэра Ефимов рассказал про "осязаемый образ" Москвы

Москва9 авг Вести.За годы реализации градостроительной стратегии столица России обретает свой "осязаемый образ". Об этом ИС "Вести" заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, городские власти стремятся сделать столицу полицентричным мегаполисом, развивать и обновлять все ее сферы.

Она (Москва - прим. ред.) получает на сегодняшний момент такой осязаемый уже образ. Благодаря той программе развития метро, которая утверждена мэром, до 2030 года мы построим практически второе метро относительно того, что имели в 2010 году отметил Ефимов

Ранее Собянин назвал Москву мировым лидером в развитии общественного транспорта.