Москва9 авгВести.За годы реализации градостроительной стратегии столица России обретает свой "осязаемый образ". Об этом ИС "Вести" заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, городские власти стремятся сделать столицу полицентричным мегаполисом, развивать и обновлять все ее сферы.
Она (Москва - прим. ред.) получает на сегодняшний момент такой осязаемый уже образ. Благодаря той программе развития метро, которая утверждена мэром, до 2030 года мы построим практически второе метро относительно того, что имели в 2010 годуотметил Ефимов
Ранее Собянин назвал Москву мировым лидером в развитии общественного транспорта.