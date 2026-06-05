Москва5 июн Вести.В столице активно используются современные цифровые технологии и искусственный интеллект, что помогает сократить траты бюджетных средств. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, использование ИИ в строительной сфере повышает качество и скорость работ.

Когда мы говорим про скорость, скорость – это деньги. Если мы говорим, например, про строительство домов по реновации, в частности, мы сократили срок строительства многоквартирных домов более чем в два раза. Если раньше строили 36–39 месяцев, сейчас 14–16. В среднем есть достаточно большое количество домов, которые максимально используют префаб-технологии. Это готовые модули при строительстве – целиком, условно говоря, комнаты, квартиры, иногда элементы. Строительство таких домов может осуществляться за 8–12 месяцев. Это, безусловно, сокращает стоимость строительства, потому что инфляция в стройке высокая, она никуда не девалась, составляет около 10% в год. Мы понимаем, что, сократив в два раза, то есть с двух лет до одного года, мы сэкономили на проекте 5% точно, а то и больше, потому что, соответственно, еще при использовании префаб-технологий сокращается количество рабочей силы, что удешевляет дополнительно строительство таких объектов сказал Ефимов

Заммэра также отметил, что использование цифровых технологий позволяет осуществлять мониторинг хода строительства и более эффективно принимать проектные решения.