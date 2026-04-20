ИИ помогает вовремя отреагировать на коммунальные аварии в Уфе и не допустить ЧП Мавлиев: ИИ-технологии помогают вовремя реагировать на коммунальные аварии в Уфе

Москва20 апр Вести.Технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) помогают уфимским специалистам вовремя реагировать на различные коммунальные аварии, чтобы не допустить более серьезных последствий. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По его словам, системы на основе ИИ позволяют, в частности, проанализировать поступающую информацию об отключениях тепла и передают ее в ситуационный городской центр.

Конечно, наша задача – не допускать аварий или вовремя реагировать для того, чтобы не наступили более тяжелые последствия от того или иного ЧП. Мы видим, в городе если где-то отключается отопление, информация поступает … в ситуационный центр, и мы можем оперативно уже начинать реагировать. Иногда коммунальные аварии устраняются еще до того момента, [как] жители узнают об этом. Поэтому я считаю, что сегодня нейросети — это хороший помощник для муниципалитетов рассказал Мавлиев

Также он сообщил, что искусственный интеллект помогает представителям администрации оптимизировать мониторинг уборки улиц и следить за качеством городской среды.