В Хабаровске правонарушителей начнут искать с помощью видеокамер с ИИ

Москва21 мая Вести.Правонарушителей в Хабаровске начнут искать с помощью камер с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил глава города Сергей Кравчук в интервью ТАСС.

Мы развернули подсистему интеллектуального распознавания лиц, которая в режиме онлайн производит поиск нарушителей среди десятков видеопотоков. Начиная с текущего года местные правоохранительные ведомства будут ее использовать уточнил мэр

Кравчук также отметил, что с 2015 года в Хабаровске к городской системе видеонаблюдения подключено уже более 1 тыс. видеокамер. По его словам, в проработке внедрение ситуационной видеоаналитики, которая позволит отслеживать рода девиантное поведение и несанкционированные массовые мероприятия.