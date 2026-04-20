ИИ помогает следить за чистотой улиц и качеством городской среды в Уфе Мавлиев: ИИ помог оптимизировать мониторинг качества городской среды в Уфе

Москва20 апр Вести.Искусственный интеллект помог представителям администрации Уфы оптимизировать процесс мониторинга уборки улиц и качества городской среды. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.

В качестве примера глава администрации рассказал о системе мобильной нейросетевой видеоаналитики "Умный глаз", которая позволяет автоматически распознавать факты нарушений благоустройства.

Она работает по 25 показателям. Если раньше мы собирали совещания по чистоте и порядку, там … рассматривали вопросы, необходимо было семь человек, семь автомобилей, фотоаппаратов для того, чтобы съездить, посмотреть нарушения качества уборки, городской среды и так далее, то сегодня это один автомобиль с небольшой коробочкой с камерой едет по городу и проверяет более чем по 25 показателям нарушения городской среды… Тебе эта информация приходит для того, чтобы вовремя принимать решение, чтобы … работать на опережение рассказал Ратмир Мавлиев

Благодаря системе информация о владельце объекта поступает административным комиссиям районов, которые могут вынести постановления о нарушениях правил благоустройства в упрощенном порядке без присутствия нарушителя и без оформления специального протокола, подчеркнул мэр.

Ранее начальник управления обеспечения автоматизированной фотовидеофиксации ЦОДД правительства Москвы Владимир Карпов в беседе с ИС "Вести" рассказал, что искусственный интеллект помогает определять частично скрытые от камер видеонаблюдения автомобильные номера.