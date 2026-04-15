ИИ помогает определять скрытые грязью и снегом автономера в Москве ЦОДД: нечитаемый из-за грязи номер можно определить благодаря нейросети

Москва15 апр Вести.Искусственный интеллект (ИИ) помогает определять частично скрытые от камер видеофиксации автомобильные номера, заявил ИС "Вести" начальник управления обеспечения автоматизированной фотовидеофиксации ЦОДД правительства Москвы Владимир Карпов.

По его словам, нейросеть может распознать намеренно скрытый грязью или снегом номер по определенным характеристикам.

Комплекс фотофиксации обладает хорошим оптическим элементом для того, чтобы читать пластину регистрационного знака, приближать и читать. В этом помогает нейронная сеть. Комплекс довольно эффективно считывает регистрационный знак, в том числе и по выпуклостям знака заявил он

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр призвал ввести в РФ полный запрет на продажу устройств, которые помогают скрыть автомобильный номер.